الكشف عن موعد ربط المملكة كهربائيا بمصر

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أكد رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء جمال عبد الرحيم أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية في يونيو المقبل، ليتم البدء على الفور في تنفيذ المشروع.

وأوضح جمال عبد الرحيم، أن الجانب السعودي مازال يدرس بعض الجوانب الخاصة بالمشروع، موضحا أنه سيتم البدء في إنشاء محطات المحاولات الخاصة بالمشروع “بدر – المدينة – تبوك” منتصف العام الحالي عقب توقيع العقود، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مطلع عام 2021 بقدرة 3 آلاف ميغاواط.

وأكد أنه سيتم إنشاء محطة لتحويل الخطوط الهوائية والأرضية بأحدث نظام في مصر والعالم العربي DC ” التيار المستمر” بأعلى كفاءة، مؤكدا أن محطات التحويلات القديمة تعمل بنظام AC “التيار المتردد”.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي أن تكون مصر محوراً أساسياً فى الربط الكهربائي العربي، والذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

المصدر: “اليوم السابع المصرية ”

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