أمسية شعرية بنادي الباحة الادبي غدا

المناطق-الباحة

يستهل نادي الباحة الأدبي الثقافي موسم الربيع هذا العام بأمسية شعرية يشارك فيها كل من :

الشاعر الدكتور / عادل خميس .

الشاعرة الأستاذة / مستورة العرابي .

الشاعرة الدكتورة / رجاء علي .

والشاعر الأستاذ / عبدالعزيز الأزوري .

والشاعرة الأستاذة / هدى الزهراني .

ويدير الأمسية الدكتور / مطير الزهراني .

وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 2/8/1439هـ بقاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية بمقر النادي بغابة شهبة.

صرح بذلك رئيس النادي الشاعر حسن الزهراني وقال أن الموسم المقبل حافل بالعديد من النشاطات المتنوعة والتي ستكون في مقر النادي وفي محافظات المنطقة سعياً لنقل نشاط النادي إلى كافة شرائح المجتمع .