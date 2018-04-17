جمعية قارئ بالخفجي تدشن هويتها الإعلامية الجديدة

المناطق - سطام الفروان

دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخفجي هويتها الإعلامية الجديدة ، من خلال احتفائها بتخريج الدفعة السادسة عشر لطلاب القارئ الصغير مساء اأمس الاثنين برعاية سعادة محافظ الخفجي الاستاذ/ محمد بن سلطان الهزاع وفضيلة مدير إدارة المساجد ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ نواف الدوامي .

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ علي السهلي أن إطلاق الشعار الجديد يندرج ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها الجمعية، مشيرا أن جمعية قارئ تقدم برامجها لأكثر من ٣٠٠٠ مستفيد ومستفيدة وتتطلع للتوسع في أنشطتها تمشيا مع رؤيتها الاستراتيجية في تعليم وبناء جيل خلقه القرآن كما تسعى الجمعية نحو بناء علاقة وثيقة ومتبادلة مع المستفيدين والمشاركين في الخيرية.

وأضاف السهلي أن الهوية الجديدة تمثل امتدادا لتاريخ الجمعية، مستشرفين في ذلك المستقبل الواعد لتحقيق أهدافها .

وأضاف أن خطوة تغيير الشعار جاءت لتعبر عن تجديد التزام الجمعية تجاه المستفيدين، وتأكيدا على تقدمها بخطى ثابتة على طريق الثقة والمصداقية، مؤكدا على أن قارئ تسعى لان تصبح أحد أهم الجمعيات في المملكة خدمةً لكتاب الله.