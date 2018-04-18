مقتل قيادي حوثي ميداني بغارة في صعدة

المناطق - وكالات

لقي القيادي الحوثي العميد عبد الله سعيد الجبري، مصرعه، يوم الثلاثاء، في غارة جوية للتحالف العربي في محور كتاف، شمالي محافظة صعدة.

وكان الجبري مشرفا على الوحدة الصاروخية الحوثية في كتاف وقائد كتيبة المدفعية والصواريخ في اللواء (122) مشاة التابع للمليشيات الإيرانية.

وكانت مصادر يمنية قد أكدت، الاثنين، مقتل 3 خبراء من ميليشيات حزب الله اللبناني، و4 يمنيين، في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي قبل أسبوع على مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وأكدت المصادر أن الغارة استهدفت الخبراء أثناء عقدهم اجتماعا للتحضير لإطلاق صواريخ باليستية نحو الحدود السعودية، ومواقع قوات دعم الشرعية في منطقة البقع.