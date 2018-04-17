تبوك .. وجهةٌ جديدة لطيران أديل

المناطق - تبوك :

أطلق “طيران أديل” التابع للخطوط الجوية العربية السعودية، وجهةٍ جديدةٍ إلى مدينة (تبوك) بالمنطقة الشمالية، حيث تعد المحطة السابعة ضمن شبكة رحلاته المتنامية التي تضم كلاً من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، ابها)، وذلك انطلاقاً من خطته التوسعية الرامية إلى تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسية في المملكة.

وتأتي الوجهة الجديدة لطيران أديل، خدمةً للمواطنين والمقيمين في منطقة تبوك، وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية من وإلى المنطقة بما يسهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين مختلف مناطق المملكة برحلات جوية يومية بأسعار مناسبة.

ويبدأ تشغيل أولى رحلات “طيران أديل” الى تبوك يوم الخميس 3 مايو 2018 ، بمعدل رحلتين يومياً إحداهما من جدة والأخرى من الرياض، ليتيح لعملائه في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى فرصة سانحة لاستكشاف التراث والاستمتاع بالسياحة الطبيعة في مدينة تبوك، بمواعيد مناسبة وبأسعار تنافسية، حيث أصبح متاحاً اليوم أمام المسافرين اجراء حجوزاتهم على الوجهة الجديدة، وذلك عبر الموقع الإلكترونيّ flyadeal.com أو تطبيق الهواتف الذكية الموجود على متجري ابل ستور وجوجل بلاي تحت اسم (flyadeal).