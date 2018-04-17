“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

أبرز المواد
صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

أبرز المواد
بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

أبرز المواد
صورة عقد إيجار أرض مدته ألف سنة مقابل 2000 ريال في بريدة

صورة عقد إيجار أرض مدته ألف سنة مقابل 2000 ريال في بريدة

محليات

تبوك .. وجهةٌ جديدة لطيران أديل

تبوك .. وجهةٌ جديدة لطيران أديل
http://almnatiq.net/?p=568218
المناطق - تبوك :

أطلق “طيران أديل” التابع للخطوط الجوية العربية السعودية، وجهةٍ جديدةٍ إلى مدينة (تبوك) بالمنطقة الشمالية، حيث تعد المحطة السابعة ضمن شبكة رحلاته المتنامية التي تضم كلاً من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، ابها)، وذلك انطلاقاً من خطته التوسعية الرامية إلى تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسية في المملكة.

وتأتي الوجهة الجديدة لطيران أديل، خدمةً للمواطنين والمقيمين في منطقة تبوك، وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية من وإلى المنطقة بما يسهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين مختلف مناطق المملكة برحلات جوية يومية بأسعار مناسبة.

ويبدأ تشغيل أولى رحلات “طيران أديل” الى تبوك يوم الخميس 3 مايو 2018 ، بمعدل رحلتين يومياً إحداهما من جدة والأخرى من الرياض، ليتيح لعملائه في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى فرصة سانحة لاستكشاف التراث والاستمتاع بالسياحة الطبيعة في مدينة تبوك، بمواعيد مناسبة وبأسعار تنافسية، حيث أصبح متاحاً اليوم أمام المسافرين اجراء حجوزاتهم على الوجهة الجديدة، وذلك عبر الموقع الإلكترونيّ flyadeal.com أو تطبيق الهواتف الذكية الموجود على متجري ابل ستور وجوجل بلاي تحت اسم (flyadeal).

روابط ذات صلة

الخريصي يرأس اجتماع المجلس المحلي

الخريصي يرأس اجتماع المجلس المحلي
محافظ تيماء يلتقي إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي

محافظ تيماء يلتقي إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي
محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*