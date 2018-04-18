قصف مدفعي على تجمعات للحوثيين .. والسيطرة على مواقع استراتيجية

المناطق - وكالات

استعادت القوات الشرعية بدعم جوي من تحالف دعم الشرعية في اليمن، السيطرة على مواقع جديدة في محافظة البيضاء، عقب معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الشرعية سيطرت على مواقع مطلة على معسكر فضحة الإستراتيجي بمديرية الملاجم، بإسناد من طائرات التحالف.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، شنت القوات الشرعية قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات الميليشيات المتمردة، في جبهات مختلفة من صعدة معقل الحوثيين، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وتركز القصف الذي تشنه قوات الشرعية المتمركزة في كتاف وباقم والملاحيظ، نحو المواقع التي لجأت إليها ميليشيات الحوثي، بعدما منيت بخسائر بشرية وميدانية.

وتزامن القصف المدفعي مع قصف لطائرات تحالف دعم الشرعية على مواقع أخرى لميليشيات الحوثي، تركز على أطراف مديرية الظاهر وحيدان ورازح.