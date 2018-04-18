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محليات

بالأرقام .. مقارنة بين صلاح ورونالدو وميسي ؟

بالأرقام .. مقارنة بين صلاح ورونالدو وميسي ؟
http://almnatiq.net/?p=568231
المناطق - وكالات

في موسم استثنائي خطف خلاله محمد صلاح الأضواء مع ليفربول، سواء في الدوري الإنجليزي أو بدوري أبطال أوروبا، وضعت الجماهير النجم المصري في مقارنة مع أبرز لاعبي كرة قدم في العالم.

صلاح الذي انتقل من روما الإيطالي إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، يتصدر حاليا هدافي الدوري الإنجليزي وله 30 هدفا، كما لعب دورا بارزا في بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007.

وتقترب أرقام صلاح (25 عاما) هذا الموسم، من أرقام كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم مهاجم ريال مدريد الإسباني، وليونيل ميسي اللاعب الفذ في صفوف برشلونة الإسباني.

ويتوقع خبراء اللعبة أن يكون صلاح، المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مزاحما لرونالدو وميسي في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم قريبا، لا سيما إذا ما تألق مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018، بعد أن كانت له اليد العليا في عودة “الفراعنة” إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وتتحدث أرقام صلاح في كل البطولات، التي نستعرضها في الجدول التالي، ونقارنها بمثيلاتها لرونالدو وميسي، عن إنجازات ضخمة للاعب وضع مصر على الخريطة العالمية لكرة القدم، وأعاد لليفربول شيئا من هيبته الأوروبية.

اللاعب                                                 رونالدو   ميسي     صلاح

عدد المباريات                                          38           48        45

الأهدف المسجلة                                     41         39         40

صناعة الأهداف                                         8          16         11

صناعة الفرص                                           50        108       82

التسديدات                                             252       265        172

التسديدات على المرمى                            108      125        85

نسبة الأهداف إلى التسديدات                  16.3        14.7      23.3 

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