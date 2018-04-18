شاهد ماذا فعل سيل جارف بمواطن غامر بحياته وسيارته !

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http://almnatiq.net/?p=568237
المناطق - الرياض

غامر مواطن سعودي، حاول عبور سيل جارف من أحد الأودية، بسيارته محاولاً الوصول إلى المنطقة المقابلة، وأثناء محاولته تفاجأ بقوة السيل وانحراف السيارة وعدم سيطرته على الموقف، ما دعاه للتراجع إلى الخلف ونجاته، بعد محاولته “الفاشلة”، كما أظهر أحد المعلقين في الفيديو الذي راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المغامرة.

كما أظهر الفيديو وجود العديد من المجاورين لعبور السيارة المغامرة، قاموا بتوثيق مغامرة المواطن الجنونية، فيما ذهب مغردون بضرورة رفع سقف التوعية من مخاطر تلك السيول ووضع قوانين مرورية صارمة في عدم تعدي تلك السيول من قبل المتهورين.

في السياق ذاته، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني مسبقاً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان السيول، أو القرب من قنواتها ومنحدراها، وتجنب الجلوس في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام، خاصة إذا كان مستوى الماء يتجاوز النصف متر، لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه.

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