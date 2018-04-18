برنامج جديد من “أبل” لإصلاح أو استبدال لوحات مفاتيح أجهزة آيباد برو

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أطلقت شركة آبل برنامجاً جديداً لاستبدال لوحات مفاتيح سمارت أو إصلاحها مجاناً لمدة 3 سنوات. يختص برنامج الإصلاح بالجيل الأول من لوحة مفاتيح سمارت لجهاز آيباد برو. وذلك لعلاج بعض المشكلات التي واجهها العملاء عند استخدامهم المنتج.

ويمكن الآن لعملاء إصدار الجيل الأول من لوحات مفاتيح سمارت الخاصة بالجهاز اللوحي الذي مقاسه 9.7 إنش وذلك ذو المقاس 12.9 إنش، والتي يتم استخدامها كملحق إضافي لأجهزة آيباد برو، الاستفادة من خدمة إصلاح لوحة المفاتيح مجانًا أو استبدالها إذا ثبت وجود أي من العيوب التالية بها:

• وجود مشكلات في الموصّل المغناطيسي وجهاز الاستشعار

• التصاق المفاتيح

• تكرار تنفيذ الأمر عند ضغط الزر أو عدم استجابة الزر للأمر

• وجود اضطرابات في توصيلات البيانات

وبوجه عام، تأتي لوحة مفاتيح سمارت مع ضمان لمدة عام والتي انتهت في الغالب بالنسبة لأغلب عملاء برو.

يُذكر أن آبل كانت قد أطلقت برنامجاً مشابهاً العام الماضي. وهي تطمح في إرضاء عملائها بإصلاح منتجها البالغ سعره 149 دولار أو 169 دولار حسب مقاس اللوحة.

وعلى الرغم من أن الجهاز اللوحي آيباد برو يعمل بشكل مثالي دون آية ملحقات إلا أن الشركة ومنذ بدء إصداره قد روجت له باعتباره بديل للكمبيوتر المحمول، وروجت كثيراً لملحقاته التي تضم لوحة المفاتيح سمارت وقلم آبل الذي يبلغ سعره 99 دولار.