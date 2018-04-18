شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

المناطق - الرياض

كشفت الشاعرة نجاح المساعيد، أن كل ما تملكه الآن هو من عملها قبل الزواج، مشيرة إلى أنها لم تكن تحب تتحدث في هذا الأمر، مثل ما يقول المصريين “داري على شمعتك تقيد”.

وأضافت عبر برنامج وينك على قناة روتانا خليجية من تقديم المذيع السعودي محمد الخميس، “لا أحب أن أستعرض تفاصيل حياتي الشخصية أمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن “أصدقائي وربعي اليوم من خارج الوسط الإعلامي”.

وتابعت “حديثي الدائم عن معاناتي وبداياتي المتواضعة ليس عيبا، ومن أكثر عيوبي أنني صريحة”.. ولا أحب التصنع الوالد كان الداعم الأول لي شعريا، وبداية مشاركاتي في الأمسيات كانت خلال المناسبات الوطنية”.

وأوضحت “أحب الشيلات وتجي على مزاجي، وإن شاء الله يكون هناك تعاون لتحويل أحد نصوصي الشعرية لشيلة قريبا”، مبينة أنها لا تتابع الرياضة وليست لها أي ميول رياضية.

ولفتت إلى عدم حبها للدلع، بالقول “لا أتعمد “الدلع” ولا أتغنج أثناء إلقاء الشعر، ولكن أحاول أن أعطي القصيدة حقها”، مضيفة “كنت أعتبر طفولتي قاسية ومتعبة، وأهلي كانوا ناس متواضعين”. ثم قدمت نجاح المساعيد تحيتها للجمهور العربي وألقت أبياتًا من إحدى قصائدها.