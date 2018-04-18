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لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=568250

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف صحية وفنية (للسعوديين والسعوديات) في جميع المناطق لحملة جميع المؤهلات.

وجاءت مسميات الوظائف على النحو التالي:

– طبيب استشاري (عدة تخصصات)
– طبيب نائب (عدة تخصصات)
– طبيب مقيم (عدة تخصصات)
– أخصائي استشاري محاليل وريدية وأدوية كيميائية
– أخصائي استشاري فيزيائي طبي
– أخصائي استشاري العلاج بالأشعة
– أخصائي استشاري مختبرات إكلينيكية
– أخصائي استشاري إكلينيكي علاج طبيعي
– أخصائي استشاري تخدير
– أخصائي استشاري مختبر أعصاب
– أخصائي استشاري أشعة الطب النووي
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة القلبية للبالغين
– أخصائي استشاري تمريض القسطرة القلبية
– أخصائي استشاري تمريض العمليات القلبية
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة القلبية للأطفال.
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للحروق
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للأعصاب
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة الجراحية
– أخصائي استشاري تمريض الإنعاش
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للمواليد
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للأطفال
– أخصائي استشاري تمريض الطوارئ
– أخصائي أول تخطيط أبحاث طبية
– أخصائي أول محاليل وريدية وأدوية كيميائية
– أخصائي أول فيزيائي طبي
– أخصائي أول العلاج بالإشعاع
– أخصائي أول مختبرات إكلينيكية
– أخصائي أول إكلينيكي علاج طبيعي
– أخصائي أول علاج تنفسي
– أخصائي أول تخدير
– أخصائي أول مختبر أعصاب
– أخصائي أول أشعة الطب النووي
– أخصائي أول تخطيط أبحاث طبية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي أول تمريض القسطرة القلبية
– أخصائي أول تمريض العمليات القلبية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة الإكلينيكية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة القلبية للأطفال
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للحروق
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للأعصاب
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة الجراحية
– أخصائي أول تمريض الإنعاش
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للتوليد
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للأطفال
– أخصائي أول تمريض الطوارئ
– ممرض (عدة تخصصات)
– فني علاج تنفسي
– فني تخطيط قلب
– فني مختبر أعصاب
– فني تخطيط دماغ
– فني أشعة الطب النووي
– فني أسنان / مساعد أسنان
– عامل نظافة
– فني مختبرات طبية
– فني تخدير
– مساعد طبيب أسنان
– فني صيدلية
– قابلة
– فني قسطرة معمل قلب
– فني أشعة
– فني طب طوارئ

واشترط على المتقدم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.
– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية وأي اختبارات ذات علاقة.
– أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

فيما جاءت المميزات:

– رواتب تنافسية وعلاوة سنوية.
– مكافأة نهاية خدمة براتب شهر عن كل سنة بعد السنوات الخمس الأولى.
– مكافأة تجديد عقود التمريض.
– تأمينات اجتماعية.
– بدل سكن 25% من الراتب بما لا يتجاوز 45000 سنوياً.
– بدل مواصلات بمعدل 400 ريال شهرياً.
– إجازات رسمية وإجازات عطل وإجازات خاصة للوظائف الصحية والإدارية.
– أجر العمل خارج الدوام بمقدار 150% من أجر ساعة العمل العادية.
– منح الزي الرسمي الخاص لبعض الوظائف.
– الرعاية الصحية وعلاج الأسنان للموظفين ومن يعولونهم شرعاً بكافة مرافق الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– نظام حوافز ومكافآت.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع تحديد الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: jobs1@ngha.med.sa في موعد أقصاه الإثنين 1439/8/14هـ (الموافق 2018/4/30م).

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