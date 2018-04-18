لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف صحية وفنية (للسعوديين والسعوديات) في جميع المناطق لحملة جميع المؤهلات.
وجاءت مسميات الوظائف على النحو التالي:
– طبيب استشاري (عدة تخصصات)
– طبيب نائب (عدة تخصصات)
– طبيب مقيم (عدة تخصصات)
– أخصائي استشاري محاليل وريدية وأدوية كيميائية
– أخصائي استشاري فيزيائي طبي
– أخصائي استشاري العلاج بالأشعة
– أخصائي استشاري مختبرات إكلينيكية
– أخصائي استشاري إكلينيكي علاج طبيعي
– أخصائي استشاري تخدير
– أخصائي استشاري مختبر أعصاب
– أخصائي استشاري أشعة الطب النووي
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة القلبية للبالغين
– أخصائي استشاري تمريض القسطرة القلبية
– أخصائي استشاري تمريض العمليات القلبية
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة القلبية للأطفال.
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للحروق
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للأعصاب
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة الجراحية
– أخصائي استشاري تمريض الإنعاش
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للمواليد
– أخصائي استشاري تمريض العناية المركزة للأطفال
– أخصائي استشاري تمريض الطوارئ
– أخصائي أول تخطيط أبحاث طبية
– أخصائي أول محاليل وريدية وأدوية كيميائية
– أخصائي أول فيزيائي طبي
– أخصائي أول العلاج بالإشعاع
– أخصائي أول مختبرات إكلينيكية
– أخصائي أول إكلينيكي علاج طبيعي
– أخصائي أول علاج تنفسي
– أخصائي أول تخدير
– أخصائي أول مختبر أعصاب
– أخصائي أول أشعة الطب النووي
– أخصائي أول تخطيط أبحاث طبية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي أول تمريض القسطرة القلبية
– أخصائي أول تمريض العمليات القلبية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة الإكلينيكية
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة القلبية للأطفال
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للحروق
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للبالغين
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للأعصاب
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة الجراحية
– أخصائي أول تمريض الإنعاش
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للتوليد
– أخصائي أول تمريض العناية المركزة للأطفال
– أخصائي أول تمريض الطوارئ
– ممرض (عدة تخصصات)
– فني علاج تنفسي
– فني تخطيط قلب
– فني مختبر أعصاب
– فني تخطيط دماغ
– فني أشعة الطب النووي
– فني أسنان / مساعد أسنان
– عامل نظافة
– فني مختبرات طبية
– فني تخدير
– مساعد طبيب أسنان
– فني صيدلية
– قابلة
– فني قسطرة معمل قلب
– فني أشعة
– فني طب طوارئ
واشترط على المتقدم:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.
– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية وأي اختبارات ذات علاقة.
– أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).
فيما جاءت المميزات:
– رواتب تنافسية وعلاوة سنوية.
– مكافأة نهاية خدمة براتب شهر عن كل سنة بعد السنوات الخمس الأولى.
– مكافأة تجديد عقود التمريض.
– تأمينات اجتماعية.
– بدل سكن 25% من الراتب بما لا يتجاوز 45000 سنوياً.
– بدل مواصلات بمعدل 400 ريال شهرياً.
– إجازات رسمية وإجازات عطل وإجازات خاصة للوظائف الصحية والإدارية.
– أجر العمل خارج الدوام بمقدار 150% من أجر ساعة العمل العادية.
– منح الزي الرسمي الخاص لبعض الوظائف.
– الرعاية الصحية وعلاج الأسنان للموظفين ومن يعولونهم شرعاً بكافة مرافق الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– نظام حوافز ومكافآت.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع تحديد الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: jobs1@ngha.med.sa في موعد أقصاه الإثنين 1439/8/14هـ (الموافق 2018/4/30م).
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