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أمير حائل يرعى حفل تخريج 3570 خريجًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ويكرم المتفوقين

أمير حائل يرعى حفل تخريج 3570 خريجًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ويكرم المتفوقين
http://almnatiq.net/?p=568254
المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على الشباب ومبادراتهم وإنتاجيتهم ، مبيناً أن شبابنا الطموح يتميزون بالتسلح بالعلم والمعرفة وازدادت في هذا الاحتفال المبارك باكتسابهم مهارات تقنية وفنية عالية تجعلنا أكثر تفاؤلا بالمستقبل وبقدرتهم على المساهمة بكفاءة في بناء الوطن في ظل الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوطن والمواطن وتهيئة شباب الوطن للصعود ببلادهم إلى أعلى المستويات.
وقال سموه في تصريح بعد أن رعى حفل تخريج طلاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي أقيم في مقر الكلية التقنية بحائل بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، هؤلاء الخريجون كنز للوطن ، مؤكدًا أن اليد التي تعمل يحبها الله ويحبها خلقه .
وأشار سموه إلى أن أن أهداف رؤية المملكة أن تحول الطاقات الكامنة في الشباب إلى محفزات للارتقاء إلى أعلى معدلات العمل والجودة والتميز ، معبراً عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وللعاملين في هذه المؤسسة وللشباب الطموح ولجيمع المساهمين بإنجاح فعاليات احتفال المؤسسة بتخريج طلابها من مختلف الوحدات التقنية والتدريبية للعام 1439هـ .
وكان الحفل قد بدئ بالسلام الملكي ثم مسيرة الخريجين ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم .
بعدها ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي كلمة منسوبي المؤسسة بالمنطقة رحب فيها بأمير منطقة حائل ومعالي محافظ المؤسسة ، معربًا عن شكرهما للدعم المتواصل والتوجيهات السديدة والاهتمام الشامل بالشباب وتطوير قدراتهم .
وأكد المهندس التميمي أهمية تهيئة الشباب للإسهام في برامج التنمية بعد أن تحولت المملكة إلى ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، مستعرضاً مبادرات المؤسسة المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، موضحًا أن عدد الخريجين هذا العام يتجاوز 3570 خريجًا من مختلف التخصصات لحملة الدبلوم وحملة البكالريوس .
وهنأ المهندس التميمي في ختام كلمته هنأ أمير المنطقة وأهاليها وأولياء الأمور والطلاب على تخرجهم وتهيئتهم لسوق العمل عبر أفضل برامج التدريب المتقدمة سائلا الله لهم التوفيق .
عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلمًا مرئيًا عن برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ثم كلمة للطلاب الخريجين .
إثر ذلك شهد أمير منطقة حائل مراسم توقيع اتفاقية تفاهم مشترك بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل والمستشفى السعودي الألماني بحائل .
وفي ختام الحفل كرم سموه المتفوقين من الخريجين كما سلم الخريجين وثائق تخرجهم ، ثم التقطت الصور التذكرية لأمير منطقة حائل مع الخريجين .
حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ووكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسؤولين .

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