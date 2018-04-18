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حالة الطقس: أمطار رعدية في «6» مناطق بالمملكة

حالة الطقس: أمطار رعدية في «6» مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=568261
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق  الحدود الشمالية والجوف والشرقية والرياض والمدينة المنورة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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