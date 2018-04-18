أحزاب تركيا تحذر أردوغان: الثورة قادمة!

المناطق_وكالات

حذر رئيس حزب السعادة التركي تمل كرم الله أوغلو من احتمال حدوث ثورة في تركيا إن واصلت الحكومة ممارسة القمع على المجتمع، مفيدا أن السلطة الحاكمة ستكون السبب في هذا.

جاء ذلك خلال كلمة كرم الله أوغلو في مؤتمر قضايا تركيا وسبل الحل الذي استقبل فيه بلافتات مكتوب عليها سيتولى السعادة الحكم وسينتهي الظلم، وانتقد رئيس حزب السعادة في كلمته سياسات الحكومة التركية مشيرا إلى السيطرة على القضاء داخل تركيا.

وزعم تمل كرم الله أوغلو أن النظام التركي يتمسك بحالة الطوارئ لخوفه من حدوث انقلاب مرة أخرى في البلاد مشيرا إلى أن البلاد قد تشهد ثورة ثانية ويكون سببها السلطة الحاكمة في حال تمادي الحكومة في القمع الواقع على المجتمع.

وأوضح أوغلو أن الثورات تقوم نتيجة للقمع وتندلع أحيانا لتحقيق المنفعة وأحياناً أخرى يتمرد من يعجزون عن العيش الكريم بسبب القمع، وأضاف كرم الله أوغلو أن السلطات تدفع البلاد نحو عصيان شعبي مفيدًا أنهم بهذا يرتكبون خطأ فادحًا.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد دعا أمس الأحزاب السياسية في تركيا إلى المشاركة في مظاهرة لإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ انقلاب عام 2016.

ولمدة ساعة استمرت المظاهرة تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء 16 أبريل الذي تغير بموجبه نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.

يُذكر أن السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو عام 2016، وجددت العمل بها عدة مرات منذ ذلك الحين.