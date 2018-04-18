بالفيديو: دب حقيقي يفتتح مباراة كرة قدم في روسيا!

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فاجأ أحد الدببة الجمهور في ملعب فريق “ماشوك” الروسي بدخوله المفاجئ برفقة مدربه ليقوم بتحية الجمهور ومن ثم يقدم الكرة إلى حكم المباراة ليعلن انطلاق المباراة.

وجمعت المبارة التي بدأت بهذه الفقرة المثيرة، فريقي ماشوك وأنغوشت لكرة القدم ضمن دوري الدرجة الثالثة في روسيا.

وقبل انطلاق المباراة اصطف لاعبو الفريقين برفقة الحكم بانتظار مفاجأة أعلن عنها، ليظهر لاحقًا الدب وهو يدخل إلى الملعب في مشهدٍ نادر.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز بفريق أنغوشت بثلاثة أهداف نظيفة، مما جعل مشجعي الفريق يتفاءلون بالدب الذي يحمل معاني كبيرة لدي الشعب الروسي.