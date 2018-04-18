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3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!
http://almnatiq.net/?p=568271
المناطق_الرياض

كشف برنامج العمالة المنزلية «مساند» عن 3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية.
وحسب ” المدينة” أوضح أن هذه الشروط هي ” ترحيل العامل خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا، وهي 90 يومًا من تاريخ الوصول، وأن تكون حالة الشخص في نظام «أبشر» خروج نهائي، وعدم تجاوز الحد الأعلى للتأشيرات المسموح به. ويتحمل مكتب الاستقدام جميع النفقات المترتبة على الترحيل.
وأضاف أن مدة الاستقدام المتفق عليها تصل في المتوسط إلى 90 يومًا، وفي حال تأخر وصول عامل الخدمة المنزلية أكثر من المدة المتفق عليها، تُحْتَسَب غرامة 100 ريال يوميًّا عن التأخير، على ألا تتجاوز الغرامات 10 %من إجمالي تكاليف الاستقدام في العقد.

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