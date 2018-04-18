ضبط “الطبيبة” قائدة المركبة في ” الباحة” بعد ظهورها في مقطع فيديو.. وهكذا بررت مخالفتها!

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ألقى المرور السري في الباحة القبض على طبيبة، وهي تقود مركبة في الطريق العام (النازل) من مستشفى الملك فهد برهوة البر لمخالفتها الأنظمة بالقيادة قبل الموعد المحدد وذلك بعد تداول فيديو لها أثناء القيادة.

وقالت مصادر أن الطبيبة بررت مخالفتها الأنظمة، بأن ظروف زوجها الصحية لا تسمح له بقيادة المركبة، الأمر الذي اضطرها للقيادة والتوجه إلى عملها في المستشفى.

وأضافت المصادر أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق السيدة؛ إذ تم أخذ التعهدات على الزوج بعدم تسليمها المركبة مرة أخرى.

يشار إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 يونيو القادم الموافق 10 شوال 1439.