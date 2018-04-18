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“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!

“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!
http://almnatiq.net/?p=568277
المناطق_المدينة

روى المسعف في الهلال الأحمر بالمدينة المنورة ” فيحان عليان الجابري” تفاصيل الصدمة واللحظات المؤلمة التي عاشها عندما تفاجأ في أحد الحوادث التي تعامل معها، أن من ضمن الضحايا شقيقه أحمد وابن شقيقه عادل.
وحسب” العربية.نت” قال فيحان: “لقد عشت أصعب موقف في حياتي، وعندما وصلت إلى مقر الحادث وشاهدت أخي “أحمد” البالغ من العمر 12عاماً، عالقاً في السيارة، مصاباً في الرأس والقدمين وقد فارق الحياة”. وتابع: “تمكنت من إنقاذ ابن شقيقي عادل الذي أصيب بكسر في الفخذ واليد وبعض الخدوش” .
وأضاف رغم ما شعرت به من ألم وحزن تمالكت نفسي، وقمت أتفقد الحالات لعمل الفرز والاتصال بالدفاع المدني، وطلبت سيارات إسعاف إضافية لتحويل الحالات”.
وأردف “كان أحد المتجمهرين قرب الحادث يطالبني بإسعاف أخي، فقمت بالرد عليه “هذا أخي وألمك أصعب من ألمي.. هذا أخي”، وطلبت منه أن يبتعد عني لأتمكن من فرز الحالات .
وأشار إلى أن الحادثة دفعته لتأليف كتاب (صرخة مسعف) ليروي فيه 21 قصة، عن مآسي مشاهداته في الميدان الإسعافي، وما تتجرعه الأسر من لوعة الفراق والفقدان أو الإصابة في الحوادث. وقال: “القصص التي أوردتها هي من أرض الواقع، وقمت بنشرها انطلاقا من قوله تعالى (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون).

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