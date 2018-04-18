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تأهيل الدرعية ينفذ برامج تدريبية وزيارات لـ”50 ” مستفيدة من منسوباته ونزيلاته

تأهيل الدرعية ينفذ برامج تدريبية وزيارات لـ”50 ” مستفيدة من منسوباته ونزيلاته
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المناطق_الرياض

نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح امس برنامجاً صحياً توعوياً استهدف 40 موظفة من منسوبات المركز والوزارة .

تضمن البرنامج محاضرةً طبية عن مرض “الصرع” قدمتها الاخصائية في امراض المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي وتحدثت فيها عن اعراض المرض وأنواعه وكيفية التعامل مع المصاب عند حدوث حالات الصرع والطرق الحديثة لعلاج المرض والحد من مضاعفاته كما شاركت أقسام المركز ” الطبي والنفسي والاجتماعي وقسم التغذية والعلاج الطبيعي وكذلك الأسنان والقسم التدريبي” بأركان تعريفية عن خدمات كل قسم وصاحب المشاركات توزيع المنشورات التوعوية ومجموعة من العروض المرئية لأعمال المقيمات وفحص نفسي للحاضرات من موظفات القسم النفسي بالمركز.

من جهة أخرى وضمن البرامج الخارجية للمركز قامت 10 فتيات من المشمولات برعاية المركز ومعهن وفد مرافق من المشرفات عليهن بزيارة للمهرجان الصحي الترفيهي الثاني لذوي الإعاقة للتعرف على المهرجان والفعاليات المقامة فيه فتجولن في الأركان الصحية والترفيهية وشاركن في الألعاب الحركية المصاحبة له ، كما استقبل المركز في وقت سابق وفداً من أعضاء بلدية محافظة الدرعية للإطلاع على اقسام المركز وخدماته والفئات المقيمه داخله .

وقد اشارت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية سميرة بن هلابي إلى أن جميع هذه البرامج والزيارات تأتي ضمن الخظة السنوية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى تطوير مهارات المشمولات برعايته من ذوات الإعاقة والفريق العامل معهن وربطهن بالمجتمع الخارجي تحقيقاً لمبدأ الدمج .

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