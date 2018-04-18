صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

أبرز المواد
بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
هيئة المواصفات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

هيئة المواصفات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

أبرز المواد

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!
http://almnatiq.net/?p=568289
المناطق_نجران

وثق مقطع فيديو , حالة من الفوضى والعراك بالأيدي بين مجموعة من الشباب في مهرجان شرورة السياحي بمنطقة نجران.
وأبان الفيديو مجموعة كبيرة من الشباب يندفعون نحو المكان لمشاهدة إحدى الفعاليات، ليتسببوا في فوضى وحدوث مشاجرة.
وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا هذه الفوضى وعدم الالتزام بالتعليمات.

روابط ذات صلة

“العمل”: إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ 927 ألف مستفيد

“العمل”: إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ 927 ألف مستفيد
قرقاش:حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية

قرقاش:حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية
شاهد..البرد يكسو قرى بللحمر باللون الأبيض!

شاهد..البرد يكسو قرى بللحمر باللون الأبيض!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*