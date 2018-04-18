شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

المناطق_نجران

وثق مقطع فيديو , حالة من الفوضى والعراك بالأيدي بين مجموعة من الشباب في مهرجان شرورة السياحي بمنطقة نجران.

وأبان الفيديو مجموعة كبيرة من الشباب يندفعون نحو المكان لمشاهدة إحدى الفعاليات، ليتسببوا في فوضى وحدوث مشاجرة.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا هذه الفوضى وعدم الالتزام بالتعليمات.