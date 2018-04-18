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أبل تحل مشاكل «سيري» بالذكاء الاصطناعي

أبل تحل مشاكل «سيري» بالذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=568293
المناطق_وكالات

تحاول شركة أبل إضافة تحسينات جديدة إلى مساعدها الرقمي “سيري” باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لحل مشاكلها التي تواجه المستخدمين مثل عمليات التنشيط غير المقصود أو التنشيط المفقود.

وتحاول أبل في الوقت الحالي منع حدوث هذه المشكلات من خلال إعداد سيري بصوت مالك الجهاز.

كما تطالب أبل المستخدمين بتدريب سيري لفترة وجيزة من خلال خمس عبارات تعمل على إنشاء ملف شخصي للمستخدم يتم تخزينه بواسطة الجهاز، ويضيف سيري بعد ذلك بهدوء 35 كلمة مقبولة يستعملها المستخدم لتحسين الملف الشخصي.

وتتوقع أبل في المستقبل أنه لن يتم تدريب سيري مسبقاً، بحيث سوف يكون الملف الشخصي للمستخدم فارغاً في البداية، ومن ثم يستعمل إذن المستخدم ليحصل على النماذج المطلوبة، مع تحديث نفسه بنفسه عبر ظهور طلبات إضافية، كما تعمل الشركة أيضاً على طرق للكشف عن الموافقات الكاذبة، التي تؤدي إلى تنشيط سيري من قبل أشياء أخرى غير المستخدم.

وتحاول أبل حل مشكلة عدم استجابة سيري عند استدعائها، باستخدام الشبكات العصبونية العميقة، مع خفض تنشيط سيري بواسطة شخص آخر بنسبة 75% تقريباً.

وتحاول أبل تحسين أداء المساعد الصوتي سيري في الغرف الكبيرة والبيئات الصاخبة والهواء الطلق، عن طريق التدريب متعدد الأنماط، حيث يتم زيادة مجموعة فرعية من بيانات التدريب مع أنواع مختلفة من الضجيج والصدى.

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