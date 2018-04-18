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العمل: «5221» منشأة لم تلتزم بتأنيث المستلزمات النسائية
http://almnatiq.net/?p=568304
المناطق_الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 53,834 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ بداية 2018؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 48,613 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 5,221 منشأة.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 5,160 مخالفة للقرار، لافتا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2,252 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 2,278 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، في حين بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 630 مخالفة من إجمالي المخالفات.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، قد انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.
يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يقدّم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل.

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