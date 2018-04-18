في تركيا.. احصل على شهادة جامعية موثقة مقابل 500 ليرة!

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عقب الأنباء المتداولة عن الشهادات المزورة التي تحظى برواج واسع في تركيا مؤخرًا تبين أن هناك شهادات موثقة تُباع عبر الإنترنت.

ونشرت صحيفة “صول” Sol التركية مراسلات شخص يبيع الشهادات عبر الإنترنت، حيث أفاد الشخص الذي تواصلت معه الصحيفة عبر تطبيق “واتس آب” أن الشهادة الجامعية الموثقة من كاتب العدل يبلغ سعرها 500 ليرة بينما يبلغ سعر الشهادة الجامعية غير الموثقة 400 ليرة.

ونبه الشخص إلى أن الشهادات زائفة ولا يمكن العمل بها في المؤسسات الحكومية مثل البلديات وتأجيل الخدمة العسكرية والشرطة وقوات الأمن لكن يمكن العمل بها في القطاع الخاص فقط.

بينما هناك موقع على الإنترنت يبيع الشهادات الزائفة ويحظى برواج أكبر، حيث يوضح الموقع أنه يعد شهادتين مختلفتين للقطاعين الحكومي والخاص.

وأثار تجدد أنباء الشهادات الزائفة في تركيا مؤخرا تساؤلات حول كيفية إعداد هذه الشهادات وعدم فرض السلطات رقابة صارمة على هذا الأمر.

وذكرت الصحيفة أنه من الممكن العثور على العديد من المواقع الإلكترونية التي تعد الشهادات الزائفة ومن السهل التواصل مع هذه المواقع عبر أرقام الهاتف المسجلة بها والحصول على الشهادة الزائفة، مفيدة أيضا أن العديد من الأشخاص الذين يدفعون المال من أجل الحصول على الشهادة الزائفة يفقدون أموالهم دون الحصول على الشهادة.