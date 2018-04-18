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“العمل”: إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ 927 ألف مستفيد

“العمل”: إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ 927 ألف مستفيد
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المناطق_الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها أودعت، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل: المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمناً بدل غلاء المعيشة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصّص الشهري لمُستفيدي الضمان الاجتماعي.

وبلغت المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.321 مليون ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185 مليون ريال، بينما تمّ صرف 97 مليون ريال لسداد جزءٍ من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 316 ملايين ريال بدل غلاء معيشة.

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