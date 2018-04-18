الأمير سعد بن سعود…يشارك فى ملتقى علمي بالأمم المتحدة

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شارك صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد ال سعود عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بورقة بعنوان “دور وسائل الاتصال في الأزمات والكوارث” إلى جانب معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بالإضافة إلى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للاغاثة الدكتور عقيل الغامدي نيابة عن معالي الدكتور عبدالله الربيعة، وقد أدار الجلسة معالي مدير جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان..

وذلك في الملتقى العلمي الذي نفذته جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة جنيف والمنظمة الدولية للحماية المدنية وذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بعنوان: (العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث) خلال الفترة من 17-19 أبريل 2018م. بحضور العديد من السفراء والوزراء العرب وبمشاركة 120 فرداً يمثلون 15 دولة عربية.