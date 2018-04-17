التصوير الطبي بولادة بريدة يستقبل أكثر من 21 الف حالة في الربع الأول

المناطق_بريدة

كشف احصاءات الربع الأول من العام الجاري 2018م ، لقسم التصوير الطبي بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة بأنه بلغ عدد الصور الإشعاعية 21042 حالة ، شملت عدد من الصور الإشعاعية في تخصصات التصوير الطبي .

وبحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد حالات الصور الإشعاعية للرنين المغناطيسي 282 حالة ، وبلغ عدد حالات الأشعة المقطعية 311 حالة ، فيما كان عدد الموجات فوق الصوتية 7051 حالة ، والتنظير الإشعاعي للفترة نفسها 158 حالة ، إضافة إلى الأشعة السينية 13240 حالة .

من جانبه ، ذكر مدير المستشفى الصيدلي حمد الشمري بأن قسم التصوير الطبي بالمستشفى شهد عملية تجديد وتوسعة في بداية السنة الميلادية الحالية من 2018م ودعمه بالكوادر المؤهلة والأجهزة الحديثة، ويعتبر قسم التصوير الطبي الآن من الأقسام المميزة على مستوى المنطقة والتي تقدم للمراجعين خدمة طبية مميزة بمواصفات عالية الجودة.