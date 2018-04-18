احدث الأخبار

أمير نجران يكرم أبناء شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج حقهم علينا الذي نظمته جامعة نجران بشرورة
أبرز المواد
 أمانة منطقة الرياض تطلق فعاليات أسبوع الابداع البلدي بمشاركة السكان
منطقة الرياض
 الأمير سعد بن سعود…يشارك فى ملتقى علمي بالأمم المتحدة
أبرز المواد
 التصوير الطبي بولادة بريدة يستقبل أكثر من 21 الف حالة في الربع الأول
منطقة القصيم
 ‏‫ أمير الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح قمة القدس
أبرز المواد
 بلدية الخبر: تنفيذ 4015 زيارة ميدانية ومصادرة أكثر من 29000 كرتون خضار خلال النصف الأول من هذا العام
المنطقة الشرقية
 شاهد..بيطريون يديرون مركز تجميل شهير بالرياض والجهات المختصة تطيح بهم
المنطقة الشرقية
 النفط يرتفع بتراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 «ماتياس» يشكو الهلال في الفيفا
أبرز المواد
 مصرع ثاني أبناء قيادي حوثي مطلوب للمملكة
أبرز المواد
 “العمل”: إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ 927 ألف مستفيد
أبرز المواد
 قرقاش:حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية
أبرز المواد
بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
هيئة المواصفات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

هيئة المواصفات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

أبرز المواد
الخريصي يستقبل مدير مكتب التعليم بمحافظة حقل والمعين حديثاً

الخريصي يستقبل مدير مكتب التعليم بمحافظة حقل والمعين حديثاً

منطقة تبوك

أمير نجران يكرم أبناء شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج حقهم علينا الذي نظمته جامعة نجران بشرورة

أمير نجران يكرم أبناء شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج حقهم علينا الذي نظمته جامعة نجران بشرورة
http://almnatiq.net/?p=568345
المناطق_نجران

كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران أكثر من 25 من أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج “حقهم علينا” الذي نظمته جامعة نجران ، وذلك في حفل أهالي شرورة بقيادة قوة المحافظة لتواصل بذلك الجامعة دعمها للمرابطين على الحد الجنوبي وأبنائهم.
وكانت كلية العلوم والآداب بشرورة خصصت فعالية بعنوان “حقهم علينا” لأبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج “شباب مبدعون” شملت على برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وذلك بحضور نائب قوة شرورة ورؤساء الأدارات الحكوميه وأولياء الأمور لتختتمه بتكريمهم من أمير المنطقة.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد علي فايع في كلمته بأن الجامعة عملت ومنذ انطلاق عمليتي ” عاصفة الحزم” و ” إعادة الأمل” على دعم المرابطين على الحد الجنوبي من خلال تسهيل عملية قبولهم في الجامعة إضافة إلى تنظيمها عددا من الزيارات لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة في العمليتين العسكرية وتقديم عدد من المبادرات النوعية.
وبين الدكتور فايع بأن دور الجامعة لم يقتصر على دعم المرابطين بل قدمت أيضا تسهيلات واستثناءات لأبناء وبنات شهداء الواجب في عملية القبول بالجامعة وذلك حرصا منها على دعمهم خدمة للوطن الغالي وأبنائه.
وأكد الدكتور فايع بأن الجامعة ستواصل دعمها لهذه الفئة الغالية على قلب كل مواطن كون أن آباءهم ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم لصون حدود الوطن الغالي وحماية ممتلكاته من كل من تسول له نفسه المساس بأمنه، معتبرا بأن أبناءهم وبناتهم هم أبناء كل مواطن سعودي.

روابط ذات صلة

الأمير سعد بن سعود…يشارك فى ملتقى علمي بالأمم المتحدة

الأمير سعد بن سعود…يشارك فى ملتقى علمي بالأمم المتحدة
‏‫ أمير الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح قمة القدس

‏‫ أمير الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح قمة القدس
النفط يرتفع بتراجع المخزون الأمريكي

النفط يرتفع بتراجع المخزون الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*