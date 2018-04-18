أمير نجران يكرم أبناء شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج حقهم علينا الذي نظمته جامعة نجران بشرورة

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كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران أكثر من 25 من أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج “حقهم علينا” الذي نظمته جامعة نجران ، وذلك في حفل أهالي شرورة بقيادة قوة المحافظة لتواصل بذلك الجامعة دعمها للمرابطين على الحد الجنوبي وأبنائهم.

وكانت كلية العلوم والآداب بشرورة خصصت فعالية بعنوان “حقهم علينا” لأبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ضمن برنامج “شباب مبدعون” شملت على برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وذلك بحضور نائب قوة شرورة ورؤساء الأدارات الحكوميه وأولياء الأمور لتختتمه بتكريمهم من أمير المنطقة.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد علي فايع في كلمته بأن الجامعة عملت ومنذ انطلاق عمليتي ” عاصفة الحزم” و ” إعادة الأمل” على دعم المرابطين على الحد الجنوبي من خلال تسهيل عملية قبولهم في الجامعة إضافة إلى تنظيمها عددا من الزيارات لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة في العمليتين العسكرية وتقديم عدد من المبادرات النوعية.

وبين الدكتور فايع بأن دور الجامعة لم يقتصر على دعم المرابطين بل قدمت أيضا تسهيلات واستثناءات لأبناء وبنات شهداء الواجب في عملية القبول بالجامعة وذلك حرصا منها على دعمهم خدمة للوطن الغالي وأبنائه.

وأكد الدكتور فايع بأن الجامعة ستواصل دعمها لهذه الفئة الغالية على قلب كل مواطن كون أن آباءهم ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم لصون حدود الوطن الغالي وحماية ممتلكاته من كل من تسول له نفسه المساس بأمنه، معتبرا بأن أبناءهم وبناتهم هم أبناء كل مواطن سعودي.