جامعة نجران تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة نجران عن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1439 /1440 والبالغ عددهم 111 مرشحاً ومرشحة.

وشملت برامج الدراسات العليا، برنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، وبرنامج الفقه للبنين، وبرنامج الرياضيات للبنات، وبرنامج التربية الخاصة للبنين والبنات، وبرنامج رياض الأطفال للبنات، وبرنامج المناهج وطرق التدريس للبنين والبنات، وبرنامج اللغة الإنجليزية للبنات.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بأن على جميع المرشحين والمرشحات للقبول مراجعة العمادة لإكمال إجراءات القبول بعد مطابقة الوثائق، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا.

ولفتت العمادة إلى أن تسليم إشعارات القبول تبدأ من يوم الأحد 1439/8/6 على أن آخر موعد يوافق يوم الخميس الموافق 1439/8/24 حيث تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدة بأن من لم يستلم إشعار ” القبول المبدئي” يعد ترشيحه ملغيا .

وشددت الجامعة على جميع المرشحين إحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الوثيقة (شهادة البكالوريوس) أو صورة طبق الأصل.

• أصل السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) أو صورة طبق الأصل.

• أصل الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، ولن تقبل صورة منها.

•أصول التزكيات العلمية.

• موافقة جهة العمل للمتقدمين لدراسة الماجستير بعد استلام إشعار القبول في موعد أقصاه 1439/11/6هـ ومن لم يحضره قبل هذا الموعد يعد قبوله لاغيا .

وللاطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا : http://dpgs.nu.edu.sa/