احدث الأخبار

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!
أبرز المواد
 عقوبات مشددة لأصحاب المصانع المخالفة بالمملكة!
أبرز المواد
 بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!
أبرز المواد
 تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014
أبرز المواد
 شاهد: دورات المياه الذكية في الصين
أبرز المواد
   أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   
منطقة القصيم
 وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أبرز المواد
 سفينة حربية روسية تستنفر البحرية البريطانية.. هل ستكون “شرارة الحرب” ؟!
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يرعى حفل مدارس المملكة
منطقة الرياض
 بالصور.. الدكتور فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي
منطقة الرياض
 مساعد وزير الداخلية يتويج الفائزين بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم
منطقة الرياض
 توقيع وثيقة تعاون بين حرس الحدود وغرفة الرياض للاستفادة من بوابة “خبراتي” للمتقاعدين
منطقة الرياض
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
دراسة: المعكرونة لا تسبب زيادة الوزن !

دراسة: المعكرونة لا تسبب زيادة الوزن !

أبرز المواد
بقرار وزير الداخلية العميد ماجد الدويش مديرا لسجون منطقة مكة المكرمة

بقرار وزير الداخلية العميد ماجد الدويش مديرا لسجون منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد

تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014

http://almnatiq.net/?p=568362

قفزت أسعار النفط حوالي 3% أمس الأربعاء، بعد هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وبعد أن أشارت مصادر إلى أن السعودية تريد أن ترى سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغيير في اتفاق خفض الإمدادات، رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق أصبح في المتناول.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعةً 1.90 دولاراً، 2.7%، لتبلغ عند التسوية 73.48 دولاراًللبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولاراً، أو 2.9% إلى 68.47 دولاراً للبرميل.

وهذه هي أعلى مستويات للخامين القياسيين منذ أواخر ديسمبر  2014 .

ولقيت أسعار النفط دعماً من هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود الأسبوع الماضي، حسب ما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت مخزونات النفط 1.1 مليون برميل نتيجة لهبوط بـ 1.3 مليون برميل في صافي واردات الخام.واستمدت سوق النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن التخفيضات الانتاجية لأوبك ستستمر.

وتخفض المنظمة ومنتجون رئيسيون آخرون، بينهم روسيا، الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير 2017.

وتعهد المصدرون بمواصلة التخفيض حتى نهاية العام الحالي.

ويلقى النفط دعماً من اعتقاد بين المستثمرين بأن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تعطيل الإمدادات، إضافةً إلى هبوط إنتاج فنزويلا التي تعصف بها أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!
عقوبات مشددة لأصحاب المصانع المخالفة بالمملكة!

عقوبات مشددة لأصحاب المصانع المخالفة بالمملكة!
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*