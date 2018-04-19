تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014

قفزت أسعار النفط حوالي 3% أمس الأربعاء، بعد هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وبعد أن أشارت مصادر إلى أن السعودية تريد أن ترى سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغيير في اتفاق خفض الإمدادات، رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق أصبح في المتناول.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعةً 1.90 دولاراً، 2.7%، لتبلغ عند التسوية 73.48 دولاراًللبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولاراً، أو 2.9% إلى 68.47 دولاراً للبرميل.

وهذه هي أعلى مستويات للخامين القياسيين منذ أواخر ديسمبر 2014 .

ولقيت أسعار النفط دعماً من هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود الأسبوع الماضي، حسب ما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت مخزونات النفط 1.1 مليون برميل نتيجة لهبوط بـ 1.3 مليون برميل في صافي واردات الخام.واستمدت سوق النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن التخفيضات الانتاجية لأوبك ستستمر.

وتخفض المنظمة ومنتجون رئيسيون آخرون، بينهم روسيا، الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير 2017.

وتعهد المصدرون بمواصلة التخفيض حتى نهاية العام الحالي.

ويلقى النفط دعماً من اعتقاد بين المستثمرين بأن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تعطيل الإمدادات، إضافةً إلى هبوط إنتاج فنزويلا التي تعصف بها أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.