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شاهد.. أم طاعنة في السن اكتوت بضربات ابنها المبرحة.. فهربت من المنزل باكية !

http://almnatiq.net/?p=568363
المناطق - وكالات

شهدت مدينة تتكزيرت التابعة لإقليم بني ملال وسط المغرب، قصة مأساوية تعرضت لها امرأة مسنة اعتدى عليها ابنها بالضرب المبرح وقام بتهديها بالسلاح الأبيض من أجل توفير المال الذي يطلبه، الأمر الذي دفعها إلى الهروب من المنزل والاختباء خارجه.

يأتي ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر أمّا طاعنة في السنّ، وهي تحكي بحرقة معاناتها مع إبنها العاق الذي اكتوت بضرباته المبرحة المتكررة، التي تتلقاها على مستوى الفم والصدر والبطن، والتي خلّفت لها جروحا متفاوتة الخطورة منحها على إثرها الطبيب شهادة عجز لمدة 28 يوما، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير الأموال التي يطلبها منها في كل مرة.

وأضافت الوالدة المسنّة التي اضطرت للهروب من البيت باكية، أن ابنها عندما لا يجد ما يبحث عنه من نقود، يقوم بتكسير الأواني المنزلية والأغراض الموجودة في البيت، مضيفة أنها إمرأة عاجزة ولا تمتلك أيّة أموال، وأنها تعيش من المساعدات التي تتلقاها من بعض المحسنين الذين قاموا كذلك بنقلها إلى المستشفى وتوفير الدواء لها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الشرطة وفور انتشار الفيديو، قامت باعتقال الابن الذي يعمل ماسحا للأحذية بالمدينة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العمومية.

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