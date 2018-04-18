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أمير نجران يقضي يوم عمل بمقر محافظة شرورة

أمير نجران يقضي يوم عمل بمقر محافظة شرورة
http://almnatiq.net/?p=568397
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن زيارته محافظة شرورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بتلمس احتياجات الأهالي، وتحقيق تطلعاتهم، وتفقد واقع الخدمات المقدمة لهم.

جاء أثناء استقبال سموه عموم المواطنين، في مقر محافظة شرورة صباح اليوم، حيث قضى سموه يوم عمل، مبيّنا أن جميع المسؤولين في خدمة المواطن الكريم.

وعقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، عدة اجتماعات بمديري الجهات الأمنية والخدمية، لاستعراض سير العمل، والخطط التطويرية لتعزيز التنمية، ونشرها في المراكز والهجر.

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