“الترفيه” تدعم عدة فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع.. والأنظار تتجه إلى الجوهر والشامي في رابغ

المناطق - الرياض

ضمن روزنامة فعالياتها التي تهدف إلى إدخال البهجة على سكان المملكة العربية السعودية وزوارها، تدعم الهيئة العامة للترفيه عدة مناسبات في مختلف المناطق، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، ففي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ يحيي الفنانان عبادي الجوهر ووليد الشامي أمسية فنية ضمن ليالي جدة يوم الجمعة المقبل 20 أبريل.

أما في جدة، فتقام فعالية “رايز اب” الشاطئية للعائلات والأفراد في الفترة من 18 إلى 21 أبريل في كورنيش جدة، كما تقام فعالية “مهرجان الألوان” في الفترة من 19 إلى 21 أبريل في طريق الملك عبدالعزيز(أرض أسوة)، حيث سيكون للأطفال مع أسرهم المتعة باستخدام الألوان مع الكثير من الأنشطة المتنوعة، وفي عروس البحر الأحمر أيضاً، تقام السبت المقبل 21 أبريل في قاعة الملكات أمسية “ليلة حجازية” التي سيحييها كلٌّ من الفنان علي عبدالكريم والفنان الدكتور عبدالله رشاد والفنان طلال سلامة بالإضافةإلى أنه سيتم تكريمهم لقاء ما قدموه للفن السعودي طيلة مسيرتهم الفنية.

أما فعالية “الحمراء لايف –TEDX” فستقام في اليوم نفسه في مدارس أكاديمية وعد، من الثالثة حتى التاسعة مساءً، في حين تقام في الفترة 19 إلى 21 أبريل في لوبرستيج مول فعالية “زمرة”، التي تهدف إلى إثراء السياحة.

وتختتم فعالية “عود وطبلة” أنشطتهابإعلان نتائج المواهب الغنائية يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ كورال.وعلى ملعب الكعكي تتواصل فعالية “أكشن مانيا بارك” التي ستستمر حتى الـ 23 من شهر يونيو، في حين تواصل فعالية “مكة ماركت” استقبال زوارها للاستمتاع بالألعاب والأكلات الحجازية خلال إجازة نهاية الأسبوع وذلك في حديقة الحسينية بحي العزيزية في مكة المكرمة.

وفي العاصمة الرياض تواصل فعالية “هانتد لاند” نشاطاتها لعشاق الإثارة والرعب في مطار بنبان أيام الخميس والجمعة والسبت من الخامسة عصراً حتى الـ 11 مساءً.كما ستقام في الفترة من 19 إلى 21 أبريل فعالية “عالم أزرق” في محطة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتي تحتفل بذوي التوحد وأسرهم. في حين تواصل “باركرز إكس ” في حديقة برج الفيصلية نهاية فعالياتهاإلى 21 أبريل.

وإلى أبها ستصل المسرحية الكوميدية “ولد بطنها”إلى آخر محطاتها في المملكة،وذلك على مسرح المفتاحة في أيام الخميس والجمعة والسبت. المسرحية التي تقدم من بطولة طارق العلي وعبدالرحمن العقل شهدت نجاحاً كبيراً في عروضها السابقة في الرياض وجدة. وفي نجران تقام فعالية “تراثنا مفخرة الماضي وعز الحاضر” في منتزه أبا الرشاش من 18 إلى 27 أبريل.

وسيكون للمنطقة الشرقية نصيبها من الفعاليات الترفيهية، إذ ستقام في الواجهة البحرية بالخبر فعالية “نصف القمر” في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، في حين تقام فعالية “أرض الهدايا” بحديقة إسكان الخبر، في الفترة من 19 إلى 22 أبريل والتي ستسلط الضوء بشكل كبير على قيادة المرأة السيارة مع قرب الموعد المحدد لها.أما في الأحساء فتقام في الأرض المقابلة للراشد تاون سكوير فعالية “فلاش باك” في الفترة من 19 إلى 23 أبريل والتي تجمع الكبار والصغار للاستمتاع بأجواء السبعينات الميلادية كعروض السيارات والموسيقى القديمة.