شارك المتخرجين والمتخرجات فرحتهم بالوقوف امام المدرجات .. أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات جامعة تبوك

المناطق - تبوك :

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء امس حفل تخريج الدفعة الثانية عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك والبالغ عددهم 8652 خريجاً وخريجة , يمثلون مختلف التخصصات , وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .

و كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي , بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 8652 خريج وخريجة في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلومات في مختلف التخصصات والتي تشمل الطب والهندسة والعلوم والحاسبات وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والشريعة والأنظمة والتربية والآداب والاقتصاد المنزلي والمجتمع .

حيث شهدت الجامعة هذا العام تخريج أول دفعة من كلية الصيدلة في تخصص ( الصيدلة السريرية )، وتخريج أول دفعة من الطلاب في كلية حقل الجامعية في تخصصات الدراسات الاسلامية واللغة الانجليزية ، والاحياء والعلوم وعلوم الحاسب ، كما شهدت كلية الوجه وكلية أملج تخريج أول دفعة في تخصص الرياضيات للطلاب وعلوم الحاسب للطالبات .

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب احمد بن موسى العبيدان , رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك ومعالي مدير الجامعة والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: نقف بين أياديكم اليوم ممتلئين بالبهجة ، تحيطنا اسراب الفرح ويتنامى في أعماقنا حب وطن يقدم لنا اليوم صورة من صور المحبة ويدفعنا للسير قدماً على دروبه الممتدة في كل اتجاه .

ثم اكملت الطالبة مريم عبدالرحمن الرشيدي الكلمة وقالت : نقدم للجميع باقات الشكر والعرفان لوجودكم في مساء فرحنا ،ونقدم ابهى الامتنان والتقدير لكل من كانت له يد في وصولنا إلى هذا اليوم .

بعد ذلك ردد خريجي وخريجات الكليات الطبية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري ، ثم القاء معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة والحضور , مهنئا الطلاب والطالبات بالتخرج , بعدها اعلان عن قرار التخرج .

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة تبوك مدير جامعة تبوك السابق الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي – رحمه الله – بدرع تذكاري استلمه ابناءه سعود وخالد ، كما كرم سموه الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات , كما تسلم سموه من مدير الجامعة درع تذكاري بهذه المناسبة .

وقد شارك سمو أمير منطقة تبوك, أبنائه وبناته الخرجين والخريجات أفراحهم من خلال وقف سموه امام المدرجات التي اكتظت بهم مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك , مؤكداً سموه في تصريح صحفي إن ابلغ ما يعبر به في هذه الليلة التي نسعد فيها بتخريج أبناءنا وبناتنا , هو ما يعبر من خلال أصواتهم مجتمعه مع أهاليهم في المدرجات نردد ويرددون “عاش سلمان وعاش ولى عهده ” والمملكة قبل كل شيء.

مهنئا سموه الخريجين والخريجات , داعياً الله العلي القدير أن يديم علينا افراحنا وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _حفظهما الله _.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية ومشائخ القبائل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات, وآباء وأمهات الخريجين .