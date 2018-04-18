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صحة تبوك تطور أداء 50 موظف في الموارد الذاتية

صحة تبوك تطور أداء 50 موظف في الموارد الذاتية
http://almnatiq.net/?p=568401
تبوك - منى الريس:

نظمت صحة تبوك ممثلا بإدارة الموارد الذاتية صباح اليوم الاربعاء ورشة عمل لتطوير اداء منسوبيها والتي استهدفت اطباء الضمان وفني المطالبات وفني متابعة المريض والمحاسبين وموظفين الفرز وذلك بمركز التدريب والمؤتمرات .
وبين مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة تبوك عبدالله هليل العطوي أن الهدف من انعقاد هذه الورشة يأتي لرفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في الموارد الذاتية بالمستشفيات والذين يبلغ عددهم 50 موظفا ، وتطوير مهاراتهم في مجال الضمان الصحي واعداد المطالبات وفرز الحالات المتعلقة بإصابات العمل والحوادث المرورية والتامين الطبي والعلاج بأجر ، كذلك زيادة الإنتاجية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بفعالية والدقة في أداء العمل .

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