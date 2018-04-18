بلدية تاروت: 190 زيارة لمنشآت غذائية وإغلاق محلين خلال رجب الماضي

القطيف - المناطق

قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 190محلا ومنشأة غذائية، وذلك لإحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وكشفت البلدية بأن الزيارات التي قام بها المراقبون الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال شهر رجب الماضي شملت 190 محلا وأسفرت عن احتساب 31 مخالفة صحية، وانذار 50 محلا، كما تم إغلاق (محلين)، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 90كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويبذل مراقبي البلدية جهودا كبيرة من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.

وتمثلت المخالفات التي رصدت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعت المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، مشيرة الى أنها قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض ، كما تم توجيه 148 انذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.