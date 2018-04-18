وفاة مواطن بعد تعرضة لاستنشاق مادة خطره بالرياض.. والدفاع المدني يحقق

المناطق-الرياض

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض انه ورد بلاغ يفيد عن وجود رائحة لمادة خطرة في عمارة سكنية تحتوي على (٣١ ) شقة بحي المرسلات .

وعند وصول الفرق تم إخلاء العمارة تماماً وأتضح بأن أحد الشقق نسبة المادة فيها عالية ومن خلال الكشف باجهزة الرصد تبين وجود مادة (فوسفيد الألمنيوم ) وبنسبه عاليه . وقد نتج عن ذلك وفاة مواطن يبلغ من العمر ٦٣ عاماً نتيجة إختناقه بالمادة وذلك بعد نقله من قبل الهلال الاحمر للمستشفى كما نتج أيضا إصابة شاب وشابة بالاختناق وقد تلقوا العلاج اللازم . كما عملت الفرق أيضاً على تهوية العمارةبالكامل لتخفيف حدة الرائحة .

ويوضح الدفاع المدني بأن مبيد ( فوسفيد الألمونيوم )يعتبر من المواد التي لا تستخدم بتاتا في المساكن وإنما فقط في مخازن وصوامع الغلال وباجراءات وطرق معينه كما أنه يباع عن طريق مؤسسات محددة و مرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة و يتم التعامل معها بواسطة أشخاص مؤهلين تابعين للمؤسسات المرخصة ببيع هذا المبيد ، وقد سبق وان شكلت لجنة بالمديرية العامة للدفاع المدني برئاسة الدفاع المدني وعضوية ( وزارة الشئون البلدية والقروية -وزارة البيئة والمياه و الزراعة – وزارةً التجارة والصناعة- الهيئه العامة للغذاء والدواء-المواصفات والمقاييس ) لدراسة أسباب حوادث فوسفيد الألمونيوم والمبيدات مقيدة الإستخدام وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات تحدد إجراءات البيع والإستخدام وأعمال الرش كما صدرت توجيهات سمو وزير الداخليه لإمارات المناطق والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك التوصيات .