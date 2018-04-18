إدارات حكومية تقدم خدماتها لزوار “تمور الجوف”

المناطق _الجوف

في معرض خاص يشارك مجموعة من الجهات الحكومية في أجنحة متفرقة ضمن فعاليات مهرجان تمور الجوف في نسخته الخامسة والذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور ويستمر حتى الرابع من شعبان .

وتشارك جامعة الجوف ممثلة في عمادة شؤون الطلاب والنادي العلمي وكلية الهندسة ,وتعرض من خلال الجناح الأندية العلمية بالجامعة أعمال يدوية وابتكارات وحرف متنوعة للزوار , هذه الابتكارات تتبع للنادي العلمي بالجامعة , حيث يتم عرض قهوة نوى التمور بالإضافة إلى جهاز مبتكر عن جني التمور , كما عرضت الجامعة عدد من الابتكارات مثل شحن الجوال أثناء النوم وابتكار شحن السيارات الكهربائية عن طريق الهواء والخلايا الشمسية , بالإضافة إلى اختراع المطب المتحرك لإنتاج الطاقة الكهربائية لإنارة الدوارات والأرصفة بالطرق .

كما يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بتقديم الإرشاد الزراعي وعرض التوعية للمزارعين والزوار في هذا المهرجان .

و تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف في خيمة الادارات الحكومية وتقدم حملة ( يحق لك ) لزوار المهرجان ,وتهدف لتعريف مراجعي قطاعات الصحة بحقوقهمالتي يجب على العاملين مراعاتها , حيث تقدم لهم كتيب ضم جميع الحقوق لهم ,كما تتواجد مكافحة التدخين والتوعية الصحية والتثقيف توزيع نشرات توعوية تثقيفية للزوار في جناح الصحة ,والتثقيف الاكلينيكي والتمكين المجتمعي , وتعريف الزوار على هذه العيادات بحملة التمكين المجتمعي كما يتوفر قياس الوزن وتحليل السكر.

كما يشارك طب الأسنان بدومة الجندل بجناح يقدم التوعية للزوار والكشف المجاني على أسنانهم وتحويلهم للعيادات المطلوبة , وتشارك صحة الجوف في عربة قياس السكر للزوار في ساحة المهرجان , كما نظمت حملات للتبرع بالدم للحد الجنوبي لزوار المهرجان شهدت إقبال كبير منهم .

ويشارك في الجناح الدفاع المدني بدومة الجندل يعرض فيه آلياته التي يستخدمها ويقدم الإرشادات للزوار للحافظ على السلامة ,وكيفية استخدام طفاية الحريق .

ويعرض نادي الجوف الأدبي مطبوعاته للزوار من خلال جناح خاصه به في المعرض .