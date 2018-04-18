البازعي والشراري يتفقدا الطرق في املج

املج - فايز السميري

تفقد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير عام النقل والطرق المهندس مطلق الشراري خلال جولة على مشاريع الوزارة في املج والشخوص على الطرق الفرعية حيث وقفا على جسر وادي الغمير ومدخل الكلية الجامعية شطر الطالبات وكذلك مخارج الطرق لوضع الحلول التي تقلص من مخاطرها ، يرافقهما رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومدير النقل بضباء عبدالله العمري وعدد من المهندسين والفنيين.

وكان البازعي قد ألتقى به في مكتبه بالمحافظة جرى خلال اللقاء مناقشة إعادة ترتيب اولية الطرق واستعراض المشاريع الحالية وصيانة الطرق ووسائل السلامة.