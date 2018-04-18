520 شاب و شابه يعملون في “تمور الجوف” الخامس

المناطق _الجوف

يعمل في مهرجان تمور الجوف بنسخته الخامسة أكثر من 520 شاب وشابه يتوزعون بين معارض ولجان المهرجان بشكل يومي , في مقر المهرجان الذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور ويستمر حتى الرابع من شهر شعبان تحت شعار “حلوة وطن” .

وقال رئيس اللجان المنظمة ورئيس البلدية المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أنه يفوق عدد مشغلي مهرجان تمور الجوف الخامس 520 شخص ما بين المزارعين المشاركين والأسر المنتجة ومشرفي الفعاليات واللجان و العاملين في القهاوي الشعبية و منظمي خيمة الفعاليات ومشرفي خيمة تكوين و خيمة النخيل و خيمة مهارة النسائية ومشرفي المعارض الحكومية ومشرفي العاب الأطفال وفرق النظافة .

وأشار إلى أنه ما يميز مهرجان تمور الجوف قيامه على سواعد أبناء وبنات الجوف الذين يقدمون عمل جبار ومميز ساهم بالنجاح الكبير للمهرجان , وقال أن المهرجانات ساحة خصبة لكسب الخبرات و الإحتكاك مع الجمهور وكسب المهارات , ولم نغفل هذا في إتاحة الفرصة للجميع للعمل في هذا المهرجان سواءً من داخل البلدية أو خارجها , مقدما شكره لكل من عمل وساهم بنجاح مهرجان تمور الجوف .

ولا يقف العمل على وقت المهرجان المسائي فمع بداية شروق الشمس من كل صباح ينطلق قرابة 25 عامل نظافة وعدد 10 مراقبين من موظفي البلدية إلى مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل وهو موقع مهرجان تمور الجوف الخامس للعمل على تنظيفه وترتيب الأجنحة ومتابعة الصيانة و الكهرباء بمتابعة و مدير الموقع فهد حميدي البراك الذي يتابع على مدار الساعة مع رؤساء اللجان و الأعضاء .

ويقول البراك أنه فرق النظافة والصيانة تبدأ عملها الساعة 7 صباحا حتى صلاة الظهر الساعة 12:25 ويتم يوميا إخراج عدد كبير من حاويات النظافة و تنظيف خيمة الفعاليات و مظلة عرض التمور و متابعة دورات المياه و الساحات الداخلية و الخارجية وكذلك محلات الأسر المنتجة و المقاهي الشعبية والسوق الاستهلاكي وكل ما له علاقة بموقع مهرجان تمور الجوف .