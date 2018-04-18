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الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالشرقية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=568471
المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الْيَوْمَ الأربعاء بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالله بن محمد القحطاني وقدم لسموه شرح موجز عن استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد 2022 التي تواكب وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 . ، وايضاً رؤية المؤسسة ورسالتها في ظل هذه الاستراتيجية ، كما تم شرح مبسط عن انظمة التقاعد الاساسية نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ، مؤكداً سموه أن فئة المتقاعدين والمستفيدين فئة غالية علينا ويجب أن يتم تقديم ما يليق بهم من خدمات داعياً إلى تبني مبادرات تعنى بالمتقاعدين والمستفيدين.

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