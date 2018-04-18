ثانوية التحكيم بدومة الجندل تحقق درع التميز بالتوعية الإسلامية

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حققت مدرسة ثانوية التحكيم الأهلية بمحافظة دومة الجندل درع التميز ببرامج التوعية الإسلامية ويأتي ذلك بقيادة الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ومشرف التوعية الإسلامية الاستاذ شعبان خيري حيث تم تكريم فريق المدرسة بحفل التوعية الذي أقيم صباح أمس الثلاثاء غرة شعبان 1439 بمتوسطة دومة الجندل بحضور مشرف التوعية الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالكريم المفرج ومديري المدارس .

وكرم مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح قائد المدرسة الأستاذ محمد الحسن ومشرف التوعية الإسلامية الأستاذ شعبان خيري و المعلم الأستاذ إبراهيم رمضان والطالبان اللذان حققا مراكز متقدمة في برامج التوعية وهما محمد مشاري المشاري و إبراهيم ماجد الشمري .

وقدم الحسن شكره لفريق العمل بالمدرسة داعيا لهم التميز و التألق والإبداع لينعكس إيجابا على أبناءنا الطلاب وقدم المباركة لذوي الطالبان سائلا الله لهما التوفيق والنجاح والخير و البركة .