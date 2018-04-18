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كلية‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬بجامعة القصيم ‬تعالج9492‭ ‬ مريض‭ ‬خلال‭ ‬عام

كلية‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬بجامعة القصيم ‬تعالج9492‭ ‬ مريض‭ ‬خلال‭ ‬عام
http://almnatiq.net/?p=568479
المناطق _ بريدة

في إطار سعيها لخدمة مجتمع المنطقة و تقديم خدمات علاجية مميزة في مجال طب الأسنان قامت كلية طب الأسنان بجامعة القصيم خلال العام 2017 م  بتقديم خدمات علاجية إلى “9492 مريض” منهم 6250 مريض تم تقديم العلاج لهم بمركز طب الأسنان التعليمي بالجامعة و 746 طالب تم تقديم الخدمات العلاجية لهم أثناء الزيارات الميدانية لمدارس المنطقة في إطار برنامج “سليم” بالإضافة إلى 2496 مريض تم تقديم الخدمات لهم أثناء إجراء قوافل طب الأسنان التطوعية بالمناطق النائية بالمنطقة وقد بلغ عدد الزيارات العلاجية بمركز طب الأسنان التعليمي خلال عام 2017م  24815 زيارة في شتى تخصصات طب الأسنان ما بين الكشف و التشخيص و جراحات الأسنان و علاج اللثة و الحشو و علاج الجذور و تركيبات الأسنان الثابتة و المتحركة كما تم عمل 30040 أشعة أسنان لهؤلاء المرضى ما بين أشعة مقطعية ورقمية بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى عمل 606 طقم أسنان متحرك جزئي و كامل و 2094 تركيبة أسنان ثابتة من أحدث الخامات المتوفرة عالمياً , حيث تقدم كافة الخدمات للمرضى مجاناً مع العلم أن إجمالي تكلفة إجراء تلك الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة قد تتجاوز 19 مليون و ستمائة ألف ريال سعودي.

وأكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور ظافر الأسمري بأنه رغم أن الكلية هي في الأصل مؤسسة تعليمية إلا أنها تقوم بتقديم تلك الخدمات من قبل طلاب و طالبات الكلية في إطار تحقيق رسالتها لتخريج أطباء ذوي كفاءة عالية علمياً و مهنياً و بحثياً، ملتزمين بتطوير المهنة وتقديم خدمات علاجية و توعوية وفق أعلى معايير الجودة و ذلك تلبيةً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي لكننا نضع على عاتقنا مسؤولية رعاية المرضى وتقديم الخدمات العلاجية المتميزة لهم حيث يتم تقديم تلك العلاجات تحت إشراف نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس ووفق أعلى معايير الجودة و الإحتراف المهني و هذا يمثل قدر يسير من حق مجتمعنا العزيز علينا، كما أضاف أن الدعم الكامل من إدارة الجامعة وإدارة المدينة الطبية بالجامعة وكذلك التعاون من الإدارات المختلفة هوأحد أهم عوامل نجاح تلك المنظومة المتكاملة.

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