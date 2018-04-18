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أمير منطقة تبوك يطلع على استعدادات بطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة

أمير منطقة تبوك يطلع على استعدادات بطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة
http://almnatiq.net/?p=568482
المناطق _تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإمارة اليوم, مدير عام شركة ” RPM” الشركة المنظمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم علي رماح, الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقرير مفصل عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة .
وفي بداية اللقاء, أعرب سمو أمير منطقة تبوك عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم في نسختها الثالثة، مؤكداً سموه اتخاذ الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة لإظهارها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عرفت عنه الدورة، مشيداً سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في نسختها الأولى والثانية.
من جهته, أعرب مدير عام الشركة المنظمة لبطولة تبوك الدولية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم منذ انطلاقها وتوجيهات سموه المستمرة للإعداد للبطولة في نسختها الثالثة, مشيراً إلى أن هذه الدورة تلقت موافقة فرق الهلال السعودي والشباب السعودي والمريخ السوداني بالإضافة إلى ثلاثة اندية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

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