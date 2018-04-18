مسجد صدريد يدخل ضمن شراكة تأهيل المساجد القديمة في عسير

المناطق _النماص

يدخل مسجد صدريد ببني عمرو في محافظة النماص ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية الذي يشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيبالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك لإعادة ترميمه وتأهيله.

أوضح ذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، مبينا أن العمل جاري حاليا على أعمال التوثيق لترميموتأهيل المسجد لأهميته التاريخية، منوها بأن عدد المساجد القديمة في منطقة عسير يبلغ 470 مسجدا كحصر أولي.

من جانبه، أشار مدير إدارة التراث الوطني بهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة سعيد القرني أن المسجد بأبعاد (14*5) وارتفاع سقفه يبلغ 3م، مبنيبالحجارة والطين ومسقوف بخشب العرعر ومكسي بطبقة من الجص، له فناء بأبعاد (15*8)، يحتوي على بركة ماء وأحواض للوضوء، ويضم نقشبخارج محرابه مؤرخ في سنة 170هـ/786م، متوافق مع تولي هارون الرشيد الخلافة في ربيع الأول من ذات العام، نُقشت أسطره الأثني عشر بالنحتالخفيف على لوح حجري بكتابة غير منقوطة داخل برواز، وهي رسالة موعظة يلقيها الخطباء والوعاظ في مناسبات خطب الجمع والأعياد وتذكيرالناس بالآخرة.

وأضاف القرني بأن نص النقش الذي كتبه محمد بن عبدالرحمن في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومئة وهو يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار بعزته،تضمن: الله الله عباد الله القدم قبل الندم والجد، قبل الأخذ والتوبة قبل الموت والعمل المهل، الله الله عباد الله اعملوا والعمل مقبول والقلام ( الأقلام) جاريةوالعرج ظلت، الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوا الله، الزهد في دار الزوال والرغبة في دار المقام، فما تُقدمون فعلية تقدِمون ألا ترون أنكم إلى اللهصائرون ثم توفى كل نفسٍ ما عملت وهم لا يظلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تسليما.