احدث الأخبار

مسجد صدريد يدخل ضمن شراكة تأهيل المساجد القديمة في عسير
أبرز المواد
 بعد فوزه على العلوم الإدارية والإنسانية : فريق كلية العلوم يخطف كأس مدير الجامعة لكرة القدم
الرياضة
 أمير القصيم يزور إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير الاتصالات السعودية ويتسلم تقريراً عن حملة وطننا أمانة
منطقة القصيم
 أمانة الباحة تواصل معالجة التشوه البصري بالمنطقة
منطقة الباحة
 جمعية تحفظ القران الكريم بالباحة تكرم 184 طالباً متميزاً في حفظ كتاب الله
منطقة الباحة
 زوار يوم المهنة العاشر بجامعة القصيم يؤكدون على تميزه ويطالبون بزيادة مدته
منطقة القصيم
 سلطان بن سلمان: المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة في قطاع السياحة والاستثمار السياحي
أبرز المواد
 رجل الأعمال المحيمد يروي قصة 3 أعوام بدون أرباح مالية
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يطلع على استعدادات بطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة
أبرز المواد
 كلية‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬بجامعة القصيم ‬تعالج9492‭ ‬ مريض‭ ‬خلال‭ ‬عام
منطقة القصيم
 ثانوية التحكيم بدومة الجندل تحقق درع التميز بالتوعية الإسلامية
منطقة الجوف
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

يضم نقش متوافق مع تولي هارون الرشيد الخلافة

مسجد صدريد يدخل ضمن شراكة تأهيل المساجد القديمة في عسير

مسجد صدريد يدخل ضمن شراكة تأهيل المساجد القديمة في عسير
http://almnatiq.net/?p=568519
المناطق _النماص

يدخل مسجد صدريد ببني عمرو في محافظة النماص ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية الذي يشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيبالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك لإعادة ترميمه وتأهيله.

أوضح ذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، مبينا أن العمل جاري حاليا على أعمال التوثيق لترميموتأهيل المسجد لأهميته التاريخية، منوها بأن عدد المساجد القديمة في منطقة عسير يبلغ 470 مسجدا كحصر أولي.

من جانبه، أشار مدير إدارة التراث الوطني بهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة سعيد القرني أن المسجد بأبعاد (14*5) وارتفاع سقفه يبلغ 3م، مبنيبالحجارة والطين ومسقوف بخشب العرعر ومكسي بطبقة من الجص، له فناء بأبعاد (15*8)، يحتوي على بركة ماء وأحواض للوضوء، ويضم نقشبخارج محرابه مؤرخ في سنة 170هـ/786م، متوافق مع تولي هارون الرشيد الخلافة في ربيع الأول من ذات العام، نُقشت أسطره الأثني عشر بالنحتالخفيف على لوح حجري بكتابة غير منقوطة داخل برواز، وهي رسالة موعظة يلقيها الخطباء والوعاظ في مناسبات خطب الجمع والأعياد وتذكيرالناس بالآخرة.

وأضاف القرني بأن نص النقش الذي كتبه محمد بن عبدالرحمن في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومئة وهو يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار بعزته،تضمن: الله الله عباد الله القدم قبل الندم والجد، قبل الأخذ والتوبة قبل الموت والعمل المهل، الله الله عباد الله اعملوا والعمل مقبول والقلام ( الأقلام) جاريةوالعرج ظلت، الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوا الله، الزهد في دار الزوال والرغبة في دار المقام، فما تُقدمون فعلية تقدِمون ألا ترون أنكم إلى اللهصائرون ثم توفى كل نفسٍ ما عملت وهم لا يظلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تسليما.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يزور إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة

أمير القصيم يزور إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة
سلطان بن سلمان: المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة في قطاع السياحة والاستثمار السياحي

سلطان بن سلمان: المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة في قطاع السياحة والاستثمار السياحي
أمير منطقة تبوك يطلع على استعدادات بطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة

أمير منطقة تبوك يطلع على استعدادات بطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*