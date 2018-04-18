مدير عام هيئة منطقة الرياض يزور المحافظ ويلتقي منسوبي هيئة رماح

استقبل سعادة محافظ محافظة رماح الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بما يحقق رفع مستوى عمل الهيئة في المحافظة، ويتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله.

وقد أثنى سعادة محافظ رماح على جهود الهيئة، مؤكداً دعم ولاة الأمر أيدهم الله لهذا الجهاز.

من جهته ثمن الشيخ الشليل لسعادة المحافظ ما لقيه من حسن استقبال وتعاون.

حضر الاستقبال رئيس هيئة محافظة رماح الشيخ بداح بن فراج السبيعي ومساعد رئيس هيئة رماح وعدد من مسؤولي فرع الهيئة بمنطقة الرياض.

وفي السياق نفسه قام فضيلة المدير العام بجولة تفقدية لهيئة محافظة رماح اطلع خلالها على سير العمل الميداني والإداري.

وألقى الشليل كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي الهيئة، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشدداً على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق واللين، والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

بعد ذلك استمع فضيلته لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عليها.

وقد رافق فضيلته خلال الجولة عدد من مسؤولي الفرع.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه من معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.