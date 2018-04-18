أمير عسير يلتقي معالي مدير جامعة الملك خالد وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة

المناطق _ عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد بمكتبه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة الملك خالد , رئيس مجلس النظارة لأوقاف جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , والأمين العام للأوقاف الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط , وأعضاء مجلس النظارة للاوقاف , وعدد من رجال الأعمال المساهمين في الوقف.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , مقدما لهم شكرهم وتقديرهم على دعمهم لهذا الوقفى الذي سيكون له بالغ الأثر على الجامعة والبحوث العلمية والموارد المالية للجامعة .

من جهته أوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتورعمر بن سعيد آل مشيط أن اوقاف جامعة الملك خالد تعتبر ضمن أفضل عشر مؤسسات وقفية على مستوى المملكة بحلول عام 2030م , وتقوم على دعم البحث العلمي واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة بتعزيز التنافسية والشراكة والمسؤولية المجتمعية .

وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير جامعة الملك خالد ، ورجال الأعمال شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجامعة الملك خالد .