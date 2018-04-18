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أمير عسير يلتقي معالي مدير جامعة الملك خالد وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة

أمير عسير يلتقي معالي مدير جامعة الملك خالد وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=568534
المناطق _ عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد بمكتبه بالإمارة اليوم  معالي مدير جامعة الملك خالد , رئيس مجلس النظارة لأوقاف جامعة  الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , والأمين العام للأوقاف الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط  , وأعضاء مجلس النظارة للاوقاف , وعدد من رجال الأعمال  المساهمين  في الوقف.

وفي بداية اللقاء  رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , مقدما لهم شكرهم  وتقديرهم على دعمهم  لهذا الوقفى الذي سيكون  له بالغ الأثر على الجامعة والبحوث العلمية  والموارد  المالية للجامعة .

من جهته أوضح أمين عام أوقاف الجامعة  الدكتورعمر بن سعيد آل مشيط  أن اوقاف جامعة الملك خالد تعتبر ضمن أفضل عشر مؤسسات وقفية على مستوى المملكة  بحلول  عام 2030م , وتقوم على دعم  البحث العلمي  واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة  بتعزيز التنافسية والشراكة  والمسؤولية  المجتمعية .

وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير جامعة الملك خالد ، ورجال الأعمال شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجامعة الملك خالد  .

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