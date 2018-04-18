أمانة عسير تضبط 1042 مادة مخالفة للاشتراطات الصحية كانت مجهزة للتوزيع على حلاقي أبها

المناطق _ عسير

كشفت الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير على مستودعات أبها مجموعة من المخالفات الصحية، حيث تم ضبط عدد من موزعي المواد المستخدمة في صوالين الحلاقة لمخالفتهم للاشتراطات الصحية من خلال توزيعهم كميات كبيرة لمواد غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والرقابة المسائية علي الوادعي بأنه في تمام الساعة الثانية فجرا من يوم أمس تم ضبط كميات كبيرة موزعة في 3 سيارات من أدوات الحلاقة المخالفة والمنتهية الصلاحية خلال تجهيزها للتوزيع على صوالين الحلاقة، وقد تمكنت الفرق الميدانية من ضبط مستودعين لهذه المواد.

مبينا بأنه قد تم اغلاق المستودعين وحجز السيارات جميعها ومصادرة 1042 من المواد الغير صالحة للاستهلاك بعد التأكد منها وتم اتلافها واتخاذ الاجراء اللازم حيالها.

وأشار الوادعي إلى أن الجولات الرقابية مستمرة والتي تهدف الأمانة من خلالها إلى المحافظة على تقديم خدمات آمنة في هذا المجال، وحماية المواطن والمقيم من عدوى انتقال الأمراض عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد.

وأكد على تشديد أمين منطقة عسير م. عبد الله المصلح على عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي بالمنطقة.