بحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية التعليم يحتفل بتكريم مديره السابق الدكتور المديرس

الدمام - عبدالله السعيدي

احتفلت الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء أمس بتكريم مديرها السابق مدير عام المركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم العام الدكتور عبدالرحمن المديرس، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (حفظه الله)، وبحضور وتشريف وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال، ، وسط مشاركة عدد من القيادات التعليمية ومديري القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة بقاعة الأندلس للاحتفالات بالدمام.

وقد بدء الحفل بكلمة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، والذي بدوره رفع الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لحفل التكريم، والذي يجسد معاني التلاحم بين القيادة وممن يقدمون زهرة عمرهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم وذلك تقديراً من ولاة الأمر لأولئك النخبة من الرجال وعرفاناً بدورهم الرائد، والشكر موصول لسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور البتال، على حضوره وتشريف الحفل واهتمامه بالتعليم ودعم مناشطة المختلفـة.

كما أثنى الدكتور الشلعان، في معرض كلمته على ما قدمه الدكتور عبدالرحمن المديرس خلال مسيرة عمله الحافلة بالإنجازات بتعليم الشرقية والتي يتلمس الجميع أثرها الواضح في دفع عجلة مسيرة التعليم بالمنطقة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكداً ان تكريم رجال التربية والتعليم هو تكريم واعزاز للعلم ذاته واحساس فاعل في حياة الامة ورقيها وعلو منزلتها بين الأمم.

وفي كلمة للمحتفى به هنأ بدايةً الدكتور عبدالرحمن المديرس القيادة الرشيدة على نجاح القمة العربية قمة “القدس” والمنعقدة في المنطقة الشرقية والتي حققت أهدافها بجودة عالية، مهنئاً في الوقت نفسه لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، قيادته لهذا الصرح التعليمي متمنياً له التوفيق والسداد ومواصلة دفع عجلة التعليم في المنطقة في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الارتقاء بعقول أبنائها وبناتها للمضي قدماً في صفوف الدول المتقدمة والمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 .

كما لفت الدكتور المديرس، في سياق كلمه وجهها لكافة منسوبي تعليم الشرقية بقولة: كلي فخر واعتزاز أني عملت مع قادة يتفوقون علي ويرفعون من سقف التحدي والسباق المحموم للارتقاء بكل مفاصل التعليم لتحقيق طموحات وتوجهات ولاة الأمر “حفظهم الله” في رفع شأن مستوى جودة التعليم، وأضاف في معرض كلمته بأن اللسان يعجز عن تقديم الشكر والتقدير لداعم التعليم الأول في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، واللذان لا يألون جهداً في تقديم كل سبل الدعم المستمر والمساندة ويطالبون دوماً تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز للارتقاء بتعليم المنطقة على كافة المستويات وجعله في مقدمة الصفوف الأولى، حيث كانوا “حفظهم الله”، ولا يزالون نعم العون وخير شاهد على ذلك لقاء سمو أمير المنطقة الشرقية في انعقاد كل اثنينية بمقر الإمارة بأبنائه الطلبة وتبادل الأحاديث معهم والاستماع لهم ودعمهم، مقدماً في الوقت نفسه الشكر والتقدير لوكيل إمارة المنطقة الدكتور البتال على دعمه الدائم ومتابعته لمناشط التعليم بالمنطقة.

كما تمنى الدكتور المديرس أن يعينه الله على تحمل المسئولية في عمله الجديد بالمركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم العام، مؤكداً بأن المنافسة على احتضان أول مركز للتميز في التعليم كانت شرسة في منظمة اليونسكو بين الدول العربية وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قائد مسيرتنا الملك سلمان “حفظه الله” تحققت رؤية المملكة في احتضان أول مركز على مستوى العالم العربي يعنى في جودة التعليم المتميزة في التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، حيث يضم مجلس ادارته العديد من وزراء التعليم في العالم العربي والعديد من المنظمات الاقليمية ويرأس مجلسه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مما يشكل لنا تحدياً ليس على مستوى المملكة وحسب بل التحدي هو كيف يكون من هذا المركز البصمة المتميزة على مستوى العالم العربي وقيادتنا الرشيدة قادرة على تحقيق ذلك والتي تتجسد من ضمن رؤيتها الطموحة 2030 من خلال اعتنائها بالتنمية البشرية .

وفي ختام كلمته قدم الشكر لكافة القطاعات الحكومية والخاصة التي بنت ولا زالت تبني جسوراً من الشراكة المجتمعية مع تعليم الشرقية من خلال تقديمها الدعم المتواصل وبناء البرامج الهادفة، كما قدم الشكر لأسرته على وقوفها الدائم معه وتحملها المسئولية في سبيل الارتقاء بخدمة التعليم.

جدير بالذكر أن الحفل تخلله عرض مرئي بعنوان “مسيرة إنجاز” من إعداد إدارة العلاقات العامة والإعلام والذي اختتم بتكريم المحتفى به الدكتور المديرس بتقديم حزمة من الهدايا والدروع بدءا بأسرة تعليم الشرقية ومن ثم الهدايا التذكارية من قبل عدة قطاعات حكومية وخاصة وأفراد عرفاناً منهم بجهوده المثمرة على أرض الواقع وفي الختام كرم البتال الشركاء قاعة الأندلس للاحتفالات وركاز العقارية وتوثيق للإنتاج المرئي والصوتي والاتجاهات الخمس لتنظيم المعارض ومؤسسة التخزين المتطورة للتجارة .

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال.