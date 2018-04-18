( 9) قرارات إدارية جديدة بصحة عسير

المناطق _ عسير

أصدر سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ( 9 ) قرارات إدارية تقضي بتمديد وتكليف عدد من القيادات بصحة المنطقة بهدف استثمار قدراتهم في مسيرة تطوير العمل الصحي وشملت تلك القرارات :

أولاً : تمديد تكليف الاخصائي عائض بن محمد مفرح عسيري مديراً لإدارة التمريض إضافة إلى عملة .

ثانياً: تمديد تكليف الأخصائي علي إبراهيم عبد الله القحطاني مديراً لمستشفى خميس مشيط العام بالإضافة إلى عملة .

ثالثاً : تمديد تكليف الدكتور عبد العزيز بن سعيد سالم آل حبشان مديراً لمركز الطب الشرعي .

رابعاً : تمديد تكليف الأستاذ عبد الله سعيد أبو رامي الشهراني نائباً لمدير إدارة خدمات الموارد البشرية .

خامساً : تمديد تكليف الأستاذ سعيد مسفر آل حامد بالعمل نائباً للمساعد للشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عملة مديراً لإدارة الميزانية .

سادساً : تمديد تكليف الأستاذ هاشم سعيد النعمي بالعمل نائباً لمدير إدارة الشئون المالية بالمديرية .

سابعاً : تمديد تكليف الدكتور راشد محمد يحيي الصميلي بالعمل نائباً للمساعد للخدمات العلاجية ومديراً لإدارة شئون المستشفيات بالإضافة إلى القيام بمهام عملة الفنية .

ثامناً : تمديد تكليف الأستاذ حسن أحمد حسن آل فائع مديراً لمكتب مساعد المدير العام للصحة العامة .

تاسعاً : تمديد تكليف الأستاذ محمد بن يحيي زياد بالعمل نائباً للمساعد للتخطيط والتحول مديراً لإدارة التخطيط

صرح بذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع