مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام مسابقة “تدبر” الوزارية

المناطق _ البكيرية

رعى مدير تعليم البكيرية د. خالد الراجح صباح اليوم الأربعاء نهائي فعاليات المسابقة المركزية الوزارية (تدبر) والتي ينظمها قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بمحافظة البكيرية، في قاعة المعهد العلمي بالمحافظة وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ محمد القضيبي ومدير المعهد العلمي الأستاذ أحمد بن محمد النملة وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين ورواد التوعية الاسلامية ولجان التحكيم بالمدارس والطلاب.

وتنافس طلاب مدارس التعليم العام من مختلف المراحل في مجالات المسابقة المتنوعة، التي تشمل القرآن الكريم وتفسيره بفروعها الثمانية والحديث النبوي الشريف وعلومه بفروعه الستة والسيرة النبوية بفروعها الثلاثة.

وأوضح رئيس قسم التوعية الإسلامية الأستاذ عبدالله بن محمد الوهابي خلال كلمته التي ألقاها : أن المسابقة تهدف على تشجيع الطلاب في تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية في الحياة اليومية ورعاية القدرات الفائقة في القرآن الكريم والمجالات العلمية المرتبطة به كما تهدف هذه المسابقة في بعض جوانبها إلى تنمية مهارات البحث العلمي في السنة النبوية، والتعرف على المناقب الشريفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ,وبين أن عدد الطلبة المشاركين بالمسابقة بلغ (90) طالب يمثلون مختلف مدارس تعليم البكيرية بمراحلها المختلفة بعد أن اجتازوا التصفيات الأولية في المدارس، وقد تأهل للمرحلة الثالثة النهائية على مستوى المملكة الطالب عمر بن علي البشري من مدرسة ابتدائية ومتوسطة ابن الجزري في الفويلق.

وأعرب “الراجح” عن شكره وتقديره لقسم التوعية الإسلامية على جهودهم المبذولة في إنجاح برامج التوعية الاسلامية ولمدير المعهد العلمي بالبكيرية على استضافته نهائي المسابقة.

وفي الختام تم تكريم المستضيف لنهائي المسابقة إدارة المعهد العلمي ورواد التوعية الإسلامية بالمدارس والطلاب الفائزين.